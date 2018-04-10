Поставщики электроники предупредили ретейл о росте закупочных цен на 5-10% 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ритейлеров о грядущем повышении закупочных цен на товары на 5-10% из-за ослабления курса рубля. Однако сами ретейлеры обещают пока не перекладывать издержки на покупателей и воздержаться от повышения розничных цен.
"Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. Европейские производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%", — сообщили ТАСС в пресс-службе "МВидео".
Ретейлер постарается удержать розничные цены на текущем уровне и ведет переговоры с поставщиками. «Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — отмечает компания.
"Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10% (в первую очередь сообщили европейские производители, у которых нет локального производства)", — сказали ТАСС в пресс-службе «Эльдорадо». Компания обещает приложить «максимум усилий», чтобы сдержать рост цен и планирует продолжить акции и распродажи. «На сегодняшний день мы наблюдаем уровень покупательской активности в рамках сезонности, пока не зафиксирован особый всплеск. Учитывая текущую ситуацию с валютными колебаниями, следим за развитием событий, еще рано делать прогнозы», — добавили в «Эльдорадо». Какие именно бренды и товары может затронуть повышение закупочных цен — пока непонятно, в настоящее время идут переговоры, уточнили в ретейлере.
В запасе несколько месяцев
"Цены на рынке обычно отстают от изменения курса на несколько месяцев. Поэтому в ближайшее время цены не поменяются", — считает исполнительный вице-президент "Евросети" Виктор Луканин.
В то же время «Связной» пока не получал уведомлений от поставщиков о планируемом росте закупочных цен из-за ослабления рубля, говорит коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. «Мы и сейчас, и в дальнейшем будем предлагать нашим клиентам оптимальные цены на рынке, а также специальные промо-предложения. Этот подход сохранится», — отметила она.
Оператор МТС не планирует повышать цены в своей рознице. «На текущий момент мы не повышаем цены в розничной сети. Следим за ситуацией», — отметили в компании.
Представитель "Вымпелкома" сказал, что на данный момент розничные цены на рынке сохраняются «на определенном уровне». «Мы систематично наблюдаем за ценообразованием на рынке, но конечная цена зависит от отпускных цен производителей», — отметили в компании. «Вымпелком» фиксирует рост выручки в рознице в среднем на 20% за прошлую неделю, однако считает, что связывать это с падением курса рубля преждевременно — на спрос влияет целый ряд факторов, в том числе акции на покупку устройств. В "Мегафоне" ТАСС не предоставили комментариев по данному вопросу.
Реакция рубля на новые санкции
Российский рубль и фондовый рынок обрушились после введения в пятницу новых антироссийских санкций США. В «американский список» вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
Российский финансовый рынок 9 апреля резко негативно отреагировал на новые санкции США: индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-11%, курс доллара превысил 60 рублей, а евро — 75 рублей. Сегодня ситуация на валютном рынке продолжила оставаться негативной для рубля: курс доллара достиг 63,95 рубля, а евро поднимался до 78,77 рубля.