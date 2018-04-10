Поставщики электроники предупредили ретейл о росте закупочных цен на 5-10%

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ритейлеров о грядущем повышении закупочных цен на товары на 5-10% из-за ослабления курса рубля. Однако сами ретейлеры обещают пока не перекладывать издержки на покупателей и воздержаться от повышения розничных цен.

"Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. Европейские производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%", — сообщили ТАСС в пресс-службе "МВидео"

Ретейлер постарается удержать розничные цены на текущем уровне и ведет переговоры с поставщиками. «Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме», — отмечает компания.

"Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10% (в первую очередь сообщили европейские производители, у которых нет локального производства)", — сказали ТАСС в пресс-службе «Эльдорадо». Компания обещает приложить «максимум усилий», чтобы сдержать рост цен и планирует продолжить акции и распродажи. «На сегодняшний день мы наблюдаем уровень покупательской активности в рамках сезонности, пока не зафиксирован особый всплеск. Учитывая текущую ситуацию с валютными колебаниями, следим за развитием событий, еще рано делать прогнозы», — добавили в «Эльдорадо». Какие именно бренды и товары может затронуть повышение закупочных цен — пока непонятно, в настоящее время идут переговоры, уточнили в ретейлере.

В запасе несколько месяцев

Виктор Луканин. "Цены на рынке обычно отстают от изменения курса на несколько месяцев. Поэтому в ближайшее время цены не поменяются", — считает исполнительный вице-президент "Евросети"

В то же время «Связной» пока не получал уведомлений от поставщиков о планируемом росте закупочных цен из-за ослабления рубля, говорит коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова. «Мы и сейчас, и в дальнейшем будем предлагать нашим клиентам оптимальные цены на рынке, а также специальные промо-предложения. Этот подход сохранится», — отметила она.

Оператор МТС не планирует повышать цены в своей рознице. «На текущий момент мы не повышаем цены в розничной сети. Следим за ситуацией», — отметили в компании.

Представитель "Вымпелкома" сказал, что на данный момент розничные цены на рынке сохраняются «на определенном уровне». «Мы систематично наблюдаем за ценообразованием на рынке, но конечная цена зависит от отпускных цен производителей», — отметили в компании. «Вымпелком» фиксирует рост выручки в рознице в среднем на 20% за прошлую неделю, однако считает, что связывать это с падением курса рубля преждевременно — на спрос влияет целый ряд факторов, в том числе акции на покупку устройств. В "Мегафоне" ТАСС не предоставили комментариев по данному вопросу.

Реакция рубля на новые санкции

Российский финансовый рынок 9 апреля резко негативно отреагировал на новые санкции США: индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-11%, курс доллара превысил 60 рублей, а евро — 75 рублей. Сегодня ситуация на валютном рынке продолжила оставаться негативной для рубля: курс доллара достиг 63,95 рубля, а евро поднимался до 78,77 рубля.