Автомобили станут «золотыми»: к чему приведет обвал рубля

Новые санкции против России , обострение внешнеполитической ситуации, падение курса рубля… Все эти негативные события самым прямым образом могут повлиять на жизнь простых российских граждан. В частности, эксперты говорят о возможности роста цен на новые автомобили. К их повышению «приложат руку» не только вышеописанные причины, но и рост утилизационного сбора. С 1 апреля он вырос на новые легковые и грузовые машины. Особенно досталось моделям с двигателями объемом до 2,0 л — для них ставка выросла на 90%, до 84 тысяч рублей. А к чему готовятся крупнейшие игроки рынка?

автомобильной группе Авилон , продающей машины 25 марок — от Fiat и Hyundai до Ferrari и Bugatti — полагают, что существенный рост цен на новые автомобили реален уже в мае-июне. «Сейчас запасы автомобилей на складах дилеров невелики и у эффективных компаний не превышают двухмесячного объема продаж, а в связи с традиционным всплеском спроса во втором квартале, дилеры быстро распродадут автомобили по старым ценам и уже в мае-июне будет существенный всплеск цен на новые автомобили иностранных марок», — заявил агентству RNS представитель компании. Когда стоит ожидать повышения цен? «Мы не можем оценить, насколько изменение курса носит долгосрочный характер, но даже если увеличение курса иностранной валюты на 10% продержится две недели — мы получим информационные письма от многих производителей об увеличении отпускных цен», — уточняют в Авилоне и напоминают, что при курсе 70 рублей за 1 евро многие автокомпании удерживали цены на новую продукцию в зависимости от марок на 10-30% ниже прайсов европейских дилеров.

"Скачкообразного роста цен на автомобили ожидать не стоит. В то же время, цены на авторынке медленно повышаются в течение всего года и будут расти дальше. Эта тенденция касается всех сегментов рынка. Пока основными факторами, которые вызывают рост цен, остаются повышение акцизов и утилизационного сбора", — заявил "Авторамблеру" Владимир Мирошников, директор по развитию другого крупного российского дилера — «Рольф». По его словам, ослабление рубля — при условии, что ситуация не исправится в ближайшее время — тоже может стать фактором роста цен в среднесрочной перспективе.

"В наибольшей степени он затронет модели, импортируемые в Россию. Однако доля импортных комплектующих есть и в автомобилях, которые производят на российских автозаводах, поэтому пересмотр цен из-за возможного ослабления рубля коснется и их", — прогнозирует Мирошников.