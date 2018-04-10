Бренды разочаровались в популярных фэшн-блогерах

Модные бренды стали предпочитать менее популярных фэшн-блогеров тем, у кого количество подписчиков превышает полмиллиона. Об этом сообщает Highsnobiety.

По данным исследования аналитической компании Launchmetrics, на сегодняшний день 46 процентов компаний в модной индустрии рекламируют свою продукцию у «микро» блогеров, на которых подписано от 10 до 100 тысяч человек. В то же время «макро» блогеров с 101 — 500 тысячами фолловеров выбирают 34 процента производителей.

Кроме того, качество уже существующего контента является определяющим фактором у фирм при принятии решения, кого подключить к промотированию товара. Таким образом, количесвто лайков, репостов и подписчиков стало второстепенным критерием.

Также сообщается, что основная целевая аудитория рекламных кампаний — молодежь, а самая популярная платформа для их размещения — Instagram.

В апреле модные бренды уличили в дискриминации женщин. После того, как менеджмент фирм обязали опубликовать данные о разнице доходов сотрудников обоих полов, выяснилось, что работа мужчин оценивается значительно выше, чем работа женщин.