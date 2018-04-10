Российских ритейлеров предупредили о росте цен на технику из Европы на 5-10%

Какие именно зарубежные компании предупредили о росте цен на продукцию, неизвестно, среди них — производители цифровой электроники, уточняет издание. «Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10%», — цитирует «Интерфакс» представителя «Эльдорадо» Юлию Завьялову Европейский производитель крупной и мелкой бытовой техники со штаб-квартирой в Италии , компания Candy Hoover Group уже сообщила партнерам о возможном повышении цен на свою продукцию с 16 апреля, рассказал «Ведомостям» гендиректор российского отделения Глеб Мишин