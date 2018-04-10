Ещё
Ритейлеры предупредили о грядущем росте цен на бытовую технику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ритейлеры предупредили о грядущем росте цен на бытовую технику 

Ferra.ru 52 минуты назад
Поставщики цифровой и бытовой техники начали предупреждать российских партнёров-ритейлеров о возможном повышении цен на продукцию. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителей М. Видео и других розничных сетей.
Опустевшие полки в М. Видео в декабре 2014 года перед повышением цен. Фото fau_vstk
Европейские производители говорят о возможном росте закупочных цен на 5–10%, ссылаясь на снижение курса рубля. Помимо М. Видео о подобном пересмотре цен журналистам сообщили представители «Эльдорадо» и «Юлмарта».
По словам Олега Пчельникова, бизнес-директора «Юлмарта», цены выросли почти на все компьютерные комплектующие, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков и отчасти на бытовую технику. Причём цены поднимают даже компании с производством в России.
Впрочем, ритейлеры уверяют журналистов, что стараются удержать цены на текущем уровне. При этом тот же представитель М. Видео отметил, что как показал опыт 2014–2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме.
Ferra.ru: последние новости
Facebook подтвердила шпионаж за пользователями ФАС разрешила МегаФону купить «Связной» МегаФон и Mail.Ru вложились в конкурента Яндекс.Такси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков338
Эрдоган раскритиковал Лаврова108
Китай пошел на уступки США в торговой войне378
В Москве объявили штормовое предупреждение2
Меркель анонсировала встречу без России388
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение