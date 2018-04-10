Ритейлеры предупредили о грядущем росте цен на бытовую технику

Поставщики цифровой и бытовой техники начали предупреждать российских партнёров-ритейлеров о возможном повышении цен на продукцию. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителей М. Видео и других розничных сетей.

Опустевшие полки в М. Видео в декабре 2014 года перед повышением цен. Фото fau_vstk

Европейские производители говорят о возможном росте закупочных цен на 5–10%, ссылаясь на снижение курса рубля. Помимо М. Видео о подобном пересмотре цен журналистам сообщили представители «Эльдорадо» и «Юлмарта».

По словам Олега Пчельникова, бизнес-директора «Юлмарта», цены выросли почти на все компьютерные комплектующие, половину ассортимента компьютеров и ноутбуков и отчасти на бытовую технику. Причём цены поднимают даже компании с производством в России

Впрочем, ритейлеры уверяют журналистов, что стараются удержать цены на текущем уровне. При этом тот же представитель М. Видео отметил, что как показал опыт 2014–2015 годов, цены реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме.