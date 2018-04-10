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Налоговая реформа благоприятно скажется на результатах компаний за I квартал
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Налоговая реформа благоприятно скажется на результатах компаний за I квартал 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Ожидается, что финансовые результаты компаний за первый квартал 2018 года превысят показатели четвертого квартала предыдущего года, так как компании продолжают извлекать выгоду из снижения ставок корпоративного налога.
Эксперты Factset прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 вырастет на 17,5%. Это сильно отличается от декабрьского прогноза в 11,4% и является самым сильным пересмотром показателя для этой компании за 15 лет.
Credit Suisse (SIX:CSGN) считает, что снижение налогов приведет к росту прибыли компаний и состава S&P 500 на 6,9%.
Ожидается, что финансовый и технологический сектора продемонстрируют рост прибыли на 24% и 23% соответственно.
В четвертом квартале рекордные 77% компаний превысили ожидаемые показатели продаж. За тот же период доходы выросли чуть менее чем на 15%.
Прогноз прибыли на весь 2018 год составляет 18,5%.
Сезон корпоративной отчетности начнется в середине апреля. Финансовые гиганты Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и JPMorgan отчитаются о результатах 13 апреля.
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