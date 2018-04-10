S&P пересмотрело прогноз по банку «ФК Открытие» на «позитивный»

Рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу банка «ФК Открытие» на «позитивный» с «развивающегося», говорится в сообщении агентства. Сами долгосрочные и краткосрочные рейтинги сохранены на уровне «B+/B».

«Утверждение рейтингов означает, что финансовое положение «ФК Открытие» после получения поддержки от государства и вливания госсредств в капитал стабилизировалось. Мы ожидаем, что новая управленческая команда разработает и внедрит стратегию реструктуризации, которая еще больше укрепит состояние банка», — говорится в сообщении S&P.

Отмечается, что аналитики агентства приняли во внимание большой объем проблемных активов банка, а также риски, связанные с будущим слиянием «Открытия» с Бинбанком , и слабый спрос на кредитование на российском рынке.

В предыдущий раз S&P изменяло прогноз по рейтингу «Открытия» 1 сентября 2017 года. Тогда он был повышен с «негативного» до «развивающегося». Сами рейтинги тогда так же были утверждены на уровне «B» и «B+».