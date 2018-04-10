Ещё
S&P пересмотрело прогноз по банку «ФК Открытие» на «позитивный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S&P пересмотрело прогноз по банку «ФК Открытие» на «позитивный» 

Rambler News Service 47 минут назад
Рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу банка «ФК Открытие» на «позитивный» с «развивающегося», говорится в сообщении агентства. Сами долгосрочные и краткосрочные рейтинги сохранены на уровне «B+/B».
«Утверждение рейтингов означает, что финансовое положение «ФК Открытие» после получения поддержки от государства и вливания госсредств в капитал стабилизировалось. Мы ожидаем, что новая управленческая команда разработает и внедрит стратегию реструктуризации, которая еще больше укрепит состояние банка», — говорится в сообщении S&P.
Отмечается, что аналитики агентства приняли во внимание большой объем проблемных активов банка, а также риски, связанные с будущим слиянием «Открытия» с Бинбанком, и слабый спрос на кредитование на российском рынке.
В предыдущий раз S&P изменяло прогноз по рейтингу «Открытия» 1 сентября 2017 года. Тогда он был повышен с «негативного» до «развивающегося». Сами рейтинги тогда так же были утверждены на уровне «B» и «B+».
Rambler News Service: последние новости
Миллер: «Газпром» никогда ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину Тиньков оценил потери из-за падения фондового рынка в $250 млн Сбербанк оценил риск по компаниям из нового санкционного списка в менее 2,5% активов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков338
Эрдоган раскритиковал Лаврова108
Китай пошел на уступки США в торговой войне378
В Москве объявили штормовое предупреждение2
Меркель анонсировала встречу без России388
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение