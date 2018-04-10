«Ашан» не получал от поставщиков уведомлений о повышении цен на фоне падения рубля

Мария Курносова. Ритейлер «Ашан» не получал от поставщиков уведомлений о повышении закупочных цен на фоне снижения курса рубля к доллару и евро, сообщила RNS директор по корпоративным коммуникациям «Ашан» в России

«На данный момент компания «Ашан Ритейл Россия» не получала уведомлений от поставщиков об изменении закупочных цен. Поведение клиентов не изменилось, повышенного спроса на какие-либо товары не наблюдается», — сказала она.

В пресс-службе ритейлера Metro отметили, что пока не меняют цены.

«Изменения валют только начались. Мы пока никаких обновлений не принимаем. Всего в компании около 5500 поставщиков, из них 1514 — локальные, то есть локальные партнеры составляют порядка 27%», — сказали в пресс-службе Metro.