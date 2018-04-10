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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 1 час назад
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 2,04% и составил 24 468,42 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 1,59% и составил 2654,60 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,80% и составил 7075,17 пункта.
Ранее сообщалось, что фондовый рынок России открылся ростом.
Индекс Московской биржи увеличился на 0,5% и составил 2191,68 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,3%, до 1098,32 пункта.
Также стало известно, что официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб..
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 4,32 руб., составив 68,88 руб.
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 Ещё 2 источника 
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