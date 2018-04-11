Московский арбитраж рассмотрит претензии экс-главы Промсвязьбанка к ЦБ по поводу санации

МОСКВА , 11 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит в среду заявление бывшего председателя правления Промсвязьбанка и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева , требующего признать незаконными приказы и предписание ЦБ в рамках санации банка.

Ананьев, в частности, требует признать недействительными предписание от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов, приказ от 15 декабря 2017 года о возложении на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора функций временной администрации и приказ от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

Ранее Ананьев заявлял газете «Ведомости» , что не планирует судиться с ЦБ из-за введения в банке временной администрации, хотя считает решение регулятора о санации ошибочным. Он также сообщал, что ЦБ в декабре 2017 года предписал Промсвязьбанку в течение трех дней доначислить резервы (по данным СМИ, на сумму около 100 миллиардов рублей) и что невыполнение этого предписания стало основанием для решения о санации Промсвязьбанка.

На 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через нидерландскую Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря банк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля. Промсвязьбанк 29 марта сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций, выкупив допэмиссию на 113,4 миллиарда рублей. В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет идти одновременно с обычными операциями банка.

Заявление Ананьева, поданное от лица Промсвязьбанка, поступило в арбитраж Москвы 14 февраля. На предварительном заседании в марте суд отклонил ходатайство Ананьева о рассмотрении дела в закрытом режиме. Суд в феврале отказался также принять обеспечительные меры в виде приостановления действия оспариваемых Ананьевым актов ЦБ.