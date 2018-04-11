Ещё
Московский арбитраж рассмотрит претензии экс-главы Промсвязьбанка к ЦБ по поводу санации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский арбитраж рассмотрит претензии экс-главы Промсвязьбанка к ЦБ по поводу санации 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит в среду заявление бывшего председателя правления Промсвязьбанка и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева, требующего признать незаконными приказы и предписание ЦБ в рамках санации банка.
Ананьев, в частности, требует признать недействительными предписание от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов, приказ от 15 декабря 2017 года о возложении на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора функций временной администрации и приказ от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.
Ранее Ананьев заявлял газете «Ведомости», что не планирует судиться с ЦБ из-за введения в банке временной администрации, хотя считает решение регулятора о санации ошибочным. Он также сообщал, что ЦБ в декабре 2017 года предписал Промсвязьбанку в течение трех дней доначислить резервы (по данным СМИ, на сумму около 100 миллиардов рублей) и что невыполнение этого предписания стало основанием для решения о санации Промсвязьбанка.
На 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через нидерландскую Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря банк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля. Промсвязьбанк 29 марта сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций, выкупив допэмиссию на 113,4 миллиарда рублей. В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет идти одновременно с обычными операциями банка.
Заявление Ананьева, поданное от лица Промсвязьбанка, поступило в арбитраж Москвы 14 февраля. На предварительном заседании в марте суд отклонил ходатайство Ананьева о рассмотрении дела в закрытом режиме. Суд в феврале отказался также принять обеспечительные меры в виде приостановления действия оспариваемых Ананьевым актов ЦБ.
По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал десятое место среди банков России с активами в 1,378 триллиона рублей.
Прайм: последние новости
Миллер: "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину Абоненты Tele2 не видят разницы в тарифах в национальном роуминге - оператор Glencore отказалась от конвертации акций "Русала" в GDR En+ из-за санкций США
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления408
Совбез ООН заблокировал резолюцию РФ по Сирии122
Вслед за техникой подорожает одежда51
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам120
Украина арестовала еще одно российское судно829
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение