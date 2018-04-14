Лекарство для страховщиков. ЦБ займется лечением страховых компаний

12 апреля Госдума в третьем чтении приняла законопроект о санации страховых компаний. Скорее всего, уже в ближайшее время этот документ окончательно станет законом и вступит в действие.

Страховой рынок в напряжении. Участники рынка и аналитики гадают, кто же станет первой «жертвой» нового закона. Некоторым игрокам действительно есть о чем беспокоиться — закон будет вполне рабочим, и уже скоро начнет нарабатываться практика его применения. На рынке ОСАГО плачевная ситуация, и некоторые страховщики не выдерживают высокой убыточности этого вида страхования, подвергаясь «атакам» юристов. Проблемы есть и в менее масштабных, но социально значимых видах страхования, таких как страхование ответственности застройщиков перед дольщиками.

В чем суть нового закона? Раньше у Банка России фактически была только одна серьезная мера воздействия — приостановка лицензии, а потом ее отзыв. Только единицы страховых компаний пережили приостановку лицензии и снова вернулись к работе на страховом рынке. При этом деятельность таких компаний носила нишевый характер, а у их акционеров были активы и желание завести их в капитал компаний для спасения бизнеса. В большинстве случаев приостановка лицензии и затем ее отзыв — это путь на выход с рынка без выполнения обязательств перед клиентами.

Ежовые рукавицы

Что же делать в случае, если финансовое положение страховщика угрожающее, но из-за его ухода с рынка могут пострадать значительное число клиентов? И отзывать нельзя, и не реагировать на проблемы компании — тоже. Теперь у регулятора появилась новая «крайняя мера» — санация страховщика.

Эта мера, как сообщает регулятор, будет применяться для предупреждения банкротства страховщиков, уход которых с рынка может привести к социальной напряженности или системным проблемам в страховом секторе как на федеральном, так и региональном уровнях. Механизм санации страховщиков в целом будет аналогичен механизму санации банков. При этом управляющая компания будет одна и для банков, и для страховых компаний, а фонды санации будут разные.

Говоря простыми словами, проблемная компания перейдет под управление регулятора, который даст ей недостающие средства. При этом прежние акционеры и руководство, которые довели страховщика до плачевного состояния, будут отстранены от управления им и, скорее всего, понесут ответственность за свои действия. Предполагается, что регулятор исправит положение компании, она снова станет финансово устойчивой и прибыльной, после чего ее нужно будет продать рыночным инвесторам. Однако только будущее покажет, удастся ли ЦБ найти покупателей.

Конфликт интересов

Как оценить нововведения и их влияние на страховой рынок? Как всегда бывает в экономике, есть две стороны медали. С одной стороны, санация позволит избежать негативных социальных последствий и удара по имиджу страхового рынка, которые бы возникли в случае отзыва лицензий у крупных игроков.

С другой стороны, процессы санации неизбежно приведут к концентрации в руках регулятора новых финансовых активов, с которыми надо будет что-то делать, как-то выводить их на прибыль и исправлять их финансовое положение. Это не только потребует значительных ресурсов, но и может привести к конфликту интересов внутри регулятора.

Ведь Банк России, по идее, должен одинаково относиться ко всем участникам рынка, но ему нужно будет заботиться о развитии и выходе на прибыль санируемых им страховщиков. Не появятся ли в такой ситуации какие-то особые условия и конкурентные преимущества для компаний, находящихся на санации?

Еще один вопрос, крайне волнующий участников рынка: будет ли применяться санационный механизм только к компаниям, которым уже реально никак не выжить, или же под санацию смогут попадать и отдельные участники рынка с жизнеспособным и прибыльным бизнесом, который формально нарушил какие-то регуляторные требования? Ответов на эти вопросы сейчас нет, но уже в ближайшем будущем мы их узнаем.