На «Московской бирже» запустят торги иностранными бумагами

Московская биржа » планирует запустить торги иностранными бумагами в третьем квартале этого года, расчеты будут проводиться в долларах США, сообщил глава биржи Александр Афанасьев

«Во-первых, мы хотим, чтобы российские активы преимущественно торговались на «Московской бирже». Во-вторых, мы хотим обеспечить российским участникам рынка, инвесторам возможность торговать продуктами глобального рынка, используя привычный им механизм «Московской биржи», — цитирует «Интерфакс» Афанасьева.

Он отметил, что этот проект — это импортозамещение финансово-посреднических услуг. Сейчас есть несколько способов, которые используют российские инвесторы, выходя на глобальные рынки — работают через «дочки» иностранных банков, через российских брокеров с иностранными «дочками», часто выстраивается довольно длинная цепочка посредников.

Под этот проект будет введена вечерняя сессия на фондовом рынке. Пока предполагается, что на ней будут торговаться только иностранные бумаги, но вопрос окончательно не решен, отметил Афанасьев.