Поставщики крупных российских сетей предупредили о повышении цен на электронику

Стоимость техники может вырасти примерно на 10% из-за падения курса рубля.

По информации издания «Ведомости», европейские партнёры крупных розничных сетей, торгующих в России различной техникой, предупредили о возможном повышении цен на товары.

В разговоре с TJ эту информацию уже подтвердили представители « М. Видео ». По их словам, европейские производители объявили о росте закупочных цен на 5-10%. Пока компания ведёт переговоры с поставщиками, чтобы сохранить текущие розничные цены.

Одна из главных причин возможного повышения стоимости техники — ослабление курса рубля в последние несколько дней. Тем не менее, в «М. Видео» отметили, что цены могут вырасти не только от курса валют, сославшись на опыт 2014-2015 годов. Кроме того, представители компании заявили, что цены изменятся не сразу и не в полном объёме.

Руководитель Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин , в свою очередь, отметил, что российские сети пересмотрят цены на технику в рублях, если «до конца недели курс не вернётся к прежним значениям». Кроме того, стоимость компьютеров и смартфонов изменится раньше, чем у бытовой техники, так как их закупают в меньших количествах.

Помимо этого, возможное повышение цен подтвердили и несколько других компаний, например ASUS и розничная сеть «Эльдорадо» , представители которой также сообщили, что разница составит примерно 5-10%. Неназванный сотрудник крупного магазина техники рассказал, что письма с предупреждением выслали производители цифровой электроники, то есть смартфонов, ноутбуков и других подобных товаров.

Поставщики «серой» техники из Европы и США могут пересчитать цены в большую сторону уже в ближайшее время, не дожидаясь официальный магазинов и крупных сетей.

10 апреля Центральный банк РФ поднял официальный курс евро на 4,97 рубля — до 76,85 рубля, а доллара на 3,8 рубля — до 62,37 рубля. Причиной такого скачка курса национальной валюты стали американские санкции, введённые 6 апреля отношении 24 бизнесменов, чиновников и компаний из России.

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