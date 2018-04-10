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Восточный Банк: россияне массово продают доллары из старых запасов
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Восточный Банк: россияне массово продают доллары из старых запасов 

Банки.ру 1 час назад
В Восточном Банке отмечают приток клиентов, которые меняют доллары на рубли. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Мы не наблюдаем ажиотажного спроса на иностранную валюту в отделениях банка. Сегодня в обменных пунктах отделений банка ситуация развивается по вчерашнему сценарию — физические лица массово сдают доллары США, чтобы зафиксировать прибыль. Объем продажи доллара в четыре—пять раз превышает объем покупки», — рассказали в пресс-службе финучреждения.
В банке предполагают, что это «валюта из старых запасов».
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«Возможно, это валюта из старых запасов, которая покупалась дорого, а сейчас появилась возможность продать доллар без убытка. По евро ситуация другая, там спрос/предложение связан с покупкой валюты к отпускам, объем обмена невысокий, основной объем средств у нас население все же предпочитает хранить в долларах, чем в евро», — отметили в Восточном Банке.
Во вторник, 10 апреля, рубль продолжил стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара превышал 63 рубля впервые с декабря 2016 года, курс евро поднимался выше 78 рублей впервые с апреля 2016-го.
Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru
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