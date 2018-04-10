Эксперты: если нервозность на рынке не пройдет, то курс доллара преодолеет отметку в 70 рублей

В текущей ситуации неопределенности волатильность рубля неизбежна, говорят эксперты, опрошенные порталом Банки.ру

По словам начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова, на данный момент курс полностью зависит от политической конъюнктуры.

«На текущий момент курс доллара полностью зависит от политической конъюнктуры. Мы видим, что рост стоимости нефти никак не повлиял на российскую валюту. Пока продолжается политическое противостояние между США Россией , ситуация на рынке валют остается нестабильной. Сейчас рынок ожидает ответных санкций со стороны правительства РФ . Иностранные инвесторы продают ОФЗ и другие рублевых активы и тут же покупают доллары. Если нервозность не пройдет, то курс доллара преодолеет отметку в 70 рублей. Если здравый смысл возобладает, то можно прогнозировать возвращение торговли пары рубль/доллар к диапазону 59—60», — сказал Волков.

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Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко говорит, что после недавнего обвала рубля, рынок занял выжидательную позицию. «Важным является геополитика, дальнейшие шаги американской администрации, ответ российских властей на последние американские санкции, формирование позиции властей по отношению к компаниям и предпринимателям, попавшим в списки. Отскок возможен, когда появится определенность по указанным факторам. В текущей ситуации неопределенности рублю будет сопутствовать высокая волатильность. Поддержку рублю окажет растущая нефть и начало налогового периода», — заключил он.