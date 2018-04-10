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Amazon стал лидером по инвестициям в научные разработки в США
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Amazon стал лидером по инвестициям в научные разработки в США 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Интернет-ретейлер Amazon в прошлом году на 41% нарастил расходы на научно-исследовательские работы (R&D). Компания стала лидером по инвестициям в это направление в США, пишет Recode со ссылкой на данные FactSet.
Всего в 2017 году Amazon инвестировал $22,6 млрд в разработки и исследования. Средства ушли на развитие облачной платформы, голосового помощника Alexa, а также на технологии компьютерного зрения.
Второе место по объему средств, выделенных на R&D, занимает Alphabet (владеет Google), которая за прошлый год потратила на эти цели $16,6 млрд Intel замыкает топ-3 c результатом в $13,1 млрд
Данные FactSet и Recode
Всего американские технологические компании инвестировали в исследования и разработки $76 млрд в прошлом году. Социальная сеть Facebook находится на девятом месте в рейтинге: за 2017 год компания нарастила инвестиции в R&D на 32% — до $7,8 млрд
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Состояние Безоса выросло благодаря рекордно высокой цене акций интернет-ретейлера: ценные бумаги компании торговались по $1246 за штуку. До этого самым богатым человеком в истории считался основатель Microsoft Билл Гейтс.
Уже в конце марта капитализация Amazon упала на $53 млрд на фоне новостей о неприязни президента США Дональда Трампа к компании. Тогда стало известно, что американский президент планирует изменить налоговый режим компании из-за опасений о розничных ретейлерах, которых с рынка может вытеснить детище Джеффа Безоса.
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