Saudi Aramco и Total планируют построить крупный нефтехимкомплекс

Государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и французская Total подписали меморандум о взаимопонимании на строительство крупного нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии , говорится в релизе Total.

Согласно сообщению, комплекс будет построен в саудовском городе Эль-Джубайль и будет интегрирован с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) SATORP, которым совместно владеют Saudi Aramco и Total с долями 62,5% и 37,5% соответственно. На данный момент мощность SATORP составляет 440 тысяч баррелей в день по сравнению с 400 тысячами на момент открытия в 2014 году.

В проект будет входить паровая крекинг-установка мощностью 1,5 миллиона тонн химпродуктов в год. Совокупные инвестиции в проект составят 9 миллиардов долларов, уточняется в релизе, при этом в результате будет создано 8 тысяч рабочих мест, всего проект будет производить более 2,7 миллиона метрических тонн высококачественных химических продуктов.

Обе компании планируют начать предварительную инженерную проработку проекта в третьем квартале текущего года.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.