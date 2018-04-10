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Saudi Aramco и Total планируют построить крупный нефтехимкомплекс
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Saudi Aramco и Total планируют построить крупный нефтехимкомплекс 

Прайм 25 минут назад
Государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и французская Total подписали меморандум о взаимопонимании на строительство крупного нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии, говорится в релизе Total.
Согласно сообщению, комплекс будет построен в саудовском городе Эль-Джубайль и будет интегрирован с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) SATORP, которым совместно владеют Saudi Aramco и Total с долями 62,5% и 37,5% соответственно. На данный момент мощность SATORP составляет 440 тысяч баррелей в день по сравнению с 400 тысячами на момент открытия в 2014 году.
В проект будет входить паровая крекинг-установка мощностью 1,5 миллиона тонн химпродуктов в год. Совокупные инвестиции в проект составят 9 миллиардов долларов, уточняется в релизе, при этом в результате будет создано 8 тысяч рабочих мест, всего проект будет производить более 2,7 миллиона метрических тонн высококачественных химических продуктов.
Обе компании планируют начать предварительную инженерную проработку проекта в третьем квартале текущего года.
Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.
Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».
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