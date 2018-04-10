Госдума приняла во втором чтении законопроект о санации страховщиков

МОСКВА , 10 апреля / ТАСС /. Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении механизма санации страховых компаний — процедуры, которая сейчас законодательно не предусмотрена на российском рынке.

Механизм санации страховщиков за счет средств Банка России разработан по аналогии с механизмом санации банков: ЦБ становится основным собственником санируемой организации, докапитализирует ее (подконтрольный регулятору Фонд консолидации страхового сектора выкупает не менее 75% акций, при этом при отрицательном значении собственных средств капитал компании приводится к одному рублю, а субординированные обязательства прекращаются). После завершения процедуры оздоровления предполагается продажа компании рыночному инвестору.

Ко второму чтению законопроекта был предложен ряд поправок. Согласно одной из них, санируемая компания либо временная администрации могут по суду взыскать убытки, то есть расходы на санацию с прежних акционеров санируемого страховщика.

Прежние собственники, владевшие более чем 1% акций или долей в капитале санируемой компании за три месяца до объявления о ее санации, не смогут покупать ее акции после завершения процедуры оздоровления. ЦБ удалось добиться, чтобы в законе не прописывались четкие критерии санируемой компании, на которых настаивал Минфин

Минфин поддержал поправки ко второму чтению с одной оговоркой — мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который получит право вводить временная администрация страховщика, не должен распространяться на уплату налогов и взносов в соцфонды, заявил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев

Мораторий не распространяется на страховые выплаты, но, как следует из поправок ко второму чтению, приостанавливает (а не запрещает, как в варианте первого чтения) удовлетворение требований граждан о возврате страховой премии или ее части в связи с отказом от договора страхования или его досрочным прекращением, а также требований граждан о выплате выкупной суммы и (или) инвестдохода.

Только самые значимые

Законопроект предполагает санацию только социально значимых страховых компаний. Он был внесен в Госдуму 10 ноября 2017 года группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и принят в первом чтении 13 декабря.

Документ предусматривает некоторые новые полномочия ЦБ, в частности — возможность ограничивать и запрещать проблемным страховщикам проведение отдельных сделок во избежание вывода активов. Вводить запрет ЦБ сможет в случае неоднократного нарушения страховщиком требований к финансовой устойчивости, неисполнения предписаний регулятора и предоставления ему недостоверной информации либо совершения действий, создающих угрозу правам и законным интересам клиентов, говорится в поправках.

В случае неисполнения предписания об ограничении или запрете сделок ЦБ сможет отзывать у такого страховщика лицензию.

Для оздоровления страховщиков ЦБ создаст фонд консолидации страхового сектора — аналогично фонду консолидации банковского сектора.

Также поправки ко второму чтению предусматривают основание для ЦБ отозвать лицензию у страховщика, если он инвестирует более 20% страховых резервов и собственных средств (капитала) в не соответствующие требованиям регулятора активы. Кроме того, основанием может стать нарушение правил формирования страховых резервов, повлекшее занижение их суммы на 20% от нормативного соотношения капитала и обязательств.

Рассмотрен вне плана

Законопроект был включен в повестку заседания Госдумы с голоса, в предварительной повестке он не значился, хотя в плановом порядке был одобрен комитетом по финрынку. "Я спокойно смотрел на то, чтобы этот законопроект принимали в мае и не стоял бы этот вопрос сейчас здесь, но были консультации с нашими финансовыми властями, которые просили рассмотреть. Повлияла на мое предложение ситуация на финансовых рынках, которая сейчас беспокоит, в том числе и ЦБ", — заявил в ходе заседания глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пояснив, что перед вынесением законопроекта на пленарное заседание прошли консультации с администрацией президента

"По предложению администрации президента включили одно предложение, касающееся того, что если ЦБ имеет претензии к страховой организации, выписывает предписание и требует исправить нарушения, которые ЦБ обнаружил, и страховая организаций в течение месяца может ответить, что она исправила все замечания ЦБ. Сейчас бывают случаи, когда выписывается предписание и оно длительное время не отменяется, даже если финансовый институт устранил все нарушения", — рассказал Аксаков.