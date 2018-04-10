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Китай создал инвестфонд для блокчейн-стартапов с капиталом в $1,6 млрд
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Китай создал инвестфонд для блокчейн-стартапов с капиталом в $1,6 млрд 

Прайм 28 минут назад
Китай создал инвестфонд для блокчейн-стартапов Xiong'An Global Blockchain Innovation Fund с капиталом 10 миллиардов юаней (1,6 миллиарда долларов по текущему курсу), пишет издание Sohu.
Как сообщает издание, венчурный фонд будет финансироваться Административным комитетом по науке и технологиям города Ханчжоу, региональным правительством и компанией Hangzhou Haoyu Investment Management Co., которая также займется управлением фондом.
О создании фонда было объявлено в понедельник на церемонии запуска государственного блокчейн-парка в Ханчжоу. Тогда же был учрежден Научно-исследовательский институт стратегического развития блокчейна. Как отмечает издание, блокчейн-парк, институт и инвестфонд совместно предоставят академическую и финансовую поддержку развитию технологии блокчейн в Ханчжоу.
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