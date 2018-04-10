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Фьючерсы на природный газ снижаются второй день подряд
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Фьючерсы на природный газ снижаются второй день подряд 

Investing.com Россия 34 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В США фьючерсы на природный газ во вторник снизились, продолжая взятый в понедельник курс из-за прогнозов о высоких температурах в начале весны в США, что приведет к снижению спроса на топливо.
Весна является периодом наименьшего спроса на природный газ в США поскольку умеренные температуры не требуют газа ни для отопления, ни для кондиционирования воздуха.
К 16:15 МСК фьючерсы на природный газ снизились на $0,041 или приблизительно на 1,5% до $2,652 за миллион британских тепловых единиц (BTU).
В понедельник природный газ подешевел после того, как прогноз погоды сообщил о более высоких температурах по сравнению с предыдущими прогнозами.
Эксперты предупреждают, что в ближайшее время динамика цен на фьючерсы этого актива останется волатильной, поскольку снижение температуры в апреле не имеет такого большого значения как в январе или феврале.
Участники рынка ожидают в четверг выхода отчета об объемах запасов природного газа в США. Прогнозируется сокращение запасов в диапазоне от 8 до 20 млрд куб. футов за неделю, которая завершилась 6 апреля.
Это можно сравнить со снижением запасов на 29 млрд куб. футов за предыдущую неделю, ростом на 10 млрд куб. футов годом ранее и средним пятилетним показателем роста на 9 млрд куб. футов.
По данным Минэнерго США общий объем природного газа в хранилищах США на данный момент составляет 1,354 трлн куб. футов.
Это на 697 млрд куб. футов или на 34% ниже, чем в прошлом году и на 347 млрд куб. футов или приблизительно на 20,4% ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года.
Рекордный уровень добычи природного газа в США оказался важнее того факта, что запасы газа в хранилищах находятся значительно ниже средних уровней для этого времени года.
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