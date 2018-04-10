Кабмин выделит 6 млрд рублей на создание малой версии SSJ-100 на 75 мест

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. На создание уменьшенной 75-местной версии самолета SSJ-100 ("Сухой Суперджет — 100") из резервного фонда правительства будет выделено 6 млрд рублей. Проект распоряжения готовится к выпуску, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании авиационной коллегии.

"Разработка этого самолета начнется уже в этом году за счет средств в объеме 6 млрд рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства РФ, — сказал он. — Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску".

Вице-премьер напомнил, что «в настоящее время принято решение о развитии семейства самолетов этого типа путем создания новой 75-местной модификации, в рамках создания которой будет проведена „русификация“ этого самолета, то есть замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих».

Зампред правительства отметил, что в отношении самолета «Сухой Суперджет-100» вопросы наращивания темпов производства, поддержки продвижения на российский и зарубежные рынки, улучшение технических и эксплуатационных характеристик всегда были и остаются на контроле правительства. Он напомнил, что поддержка оказывается как в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение изготовителей самолетов, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку воздушных судов, авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формирования складов авиационных запчастей и переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа.

Кроме того, по словам Рогозина, на цели передачи в лизинг самолетов «Сухой Суперджет-100» государственная транспортная лизинговая компания получила в 2015-2016 годах средств из федерального бюджета в объеме 34 млрд рублей, что позволило построить 37 самолетов. «В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд рублей для финансирования закупок еще 11 самолетов», — заключил он.