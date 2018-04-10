Fitch сомневается в способности ОПЕК+ контролировать цены на нефть в долгосрочной перспективе

Международное рейтинговое агентство Fitch оценивает скептически способность стран-участниц соглашения ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+) контролировать цены в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в отчете Fitch «Что хотят знать инвесторы: нефтегазовый сектор региона EMEA».

«Мы скептически относимся к способности ОПЕК и присоединившихся к договоренности стран контролировать цены в долгосрочной перспективе», — отмечает Fitch.

Ценовые допущения, которые агентство использует в своих прогнозах, составляют $57,5 за баррель для нефти Brent и $55 за баррель для WTI. Fitch ожидает, что такие уровни цен сохранятся в ближайшие несколько лет.

Как говорится в отчете, дефицит глобальной добычи в 2017 году способствовал снижению избыточных запасов нефти и обусловил повышение цен на нефть Brent до уровня выше $60 за баррель. В то же время ситуация может измениться в течение 2018 года, поскольку ожидается продолжение роста добычи сланцевой нефти в США ввиду дальнейшего повышения эффективности и объемов бурения.

В связи с этим Fitch полагает, что рынок вернется к умеренному избытку предложения, что отчасти изменит тенденцию сокращения запасов, и цены вновь вернутся к уровню $55-60 за баррель.