Fitch назвал компании из Европы и Ближнего Востока готовыми к падению цен на нефть

Большинство нефтяных компаний региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) готовы к цене на нефть ниже $60 за баррель, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch «Что хотят знать инвесторы: нефтегазовый сектор региона EMEA».

Fitch отмечает, что большинству нефтегазовых компаний в регионе удалось существенно сократить затраты, и агентство сохранит «стабильный» прогноз по рейтингам, даже если цены на нефть опустятся ниже $60 за баррель.

«Большинство нефтегазодобывающих компаний в целом готовы к сценарию, при котором цена на нефть вернется в диапазон $50-60 за баррель, и это обусловливает «стабильный» прогноз по рейтингам большинства компаний в нашем портфеле», — говорится в отчете.