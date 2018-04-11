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Слова Меркель о «Северном потоке — 2» обрадовали «Нафтогаз»
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Слова Меркель о «Северном потоке — 2» обрадовали «Нафтогаз» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Нафтогаз" назвал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о «Северном потоке — 2» хорошей новостью. Об этом говорится в публикации компании в фейсбуке.
Накануне Меркель заявила, что «Северный поток — 2» невозможен без определения роли украинского транзита.
"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте «Северный поток — 2». Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины.
В украинской компании выразили надежду, что позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятым Еврокомиссией и Европарламентом.
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