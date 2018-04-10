Путин призвал в полтора раза увеличить финансирование науки

Путин считает, что вознаграждение для ученых должно зависеть от результатов их деятельности, а не от региона или места работы. Он призвал ученых достигать намеченных целей ради роста экономики, промышленности, развития сельского хозяйства.

Президент вспомнил слова основателя Курчатовского института Игоря Курчатова : «В любом деле важно определить приоритеты, иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы. Делайте в своей работе, в жизни только самое главное».

Согласно федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса (НТК) на 2014–2020 гг., расходы на развитие НТК до 2020 г. запланированы в размере 228,7 млрд руб. В январе 2017 г. Минобрнауки подготовило проект постановления, согласно которому расходы будут сокращены на 25 млрд руб. в период с 2017 по 2019 гг. При этом расходы государства на научные исследования в данном периоде сократят на 19 млрд руб.

Программа была утверждена в 2013 г. Ежегодно в нее вносятся коррективы. Изначально на развитие науки и техники государство собиралось потратить 239 млрд руб., в том числе 197,6 млрд рублей из федерального бюджета.