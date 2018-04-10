ЦБ: квартальный отток капитала из России составил 13,4 млрд долларов

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в I квартале 2018 года составил 13,4 млрд долларов США против 16,4 млрд годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованной Банком России «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в I квартале 2018 года».

Регулятор подчеркивает, что, в отличие от ситуации годом ранее, когда чистое кредитование частным сектором России внешнего мира осуществлялось преимущественно за счет операций банков, в прошедшем квартале текущего года его величина сложилась в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов.

Ранее сообщалось, что чистый вывоз капитала частным сектором за январь — февраль 2018 года, по оценке ЦБ, составил 9,8 млрд долларов. Таким образом, отдельно в марте отток капитала был равен 3,6 млрд

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По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2018 года вырос до 28,8 млрд долларов с 22,3 млрд в I квартале 2017 года. Определяющую роль сыграло укрепление торгового баланса на 7,8 млрд долларов, до 42,3 млрд, на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и расширения спроса на неэнергетические товары российского экспорта, поясняют в ЦБ.

Также регулятор подсчитал, что международные резервы РФ в I квартале 2018 года выросли на 19,3 млрд долларов (на 11,3 млрд в январе — марте 2017 года) главным образом в результате приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила и возврата кредитными организациями Банку России ранее предоставленной им валютной ликвидности.