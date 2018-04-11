Холдинг Дерипаски продает аэропорт в Геленджике

Холдинг Дерипаски продает ВТБ аэропорт в Геленджике

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время. Сумму сделки не раскрывается.

Доля в размере 30% холдинга "Базэл Аэро" остается у сингапурского международного аэропортового холдинга Changi Airports International.

"Мы видим перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и рассматриваем данный актив как долгосрочную инфраструктурную инвестицию", — отмечается в сообщении ВТБ.

Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. Аэропорт "Геленджик" в 2017 г. обслужил около 304 тыс. пассажиров (+11% к 2016 г.), сообщили в холдинге "Базэл Аэро", который управляет аэропортами в курортных городах Краснодарского края

Аэропорты "Базэл Аэро" обслужили более 10,8 млн пассажиров в 2017 г., это на 9% больше, чем в 2016 г., когда аэропорты обслужили 9,949 млн пассажиров.

В 2017 г. в международном аэропорту "Сочи" обслужено 5,692 млн человека (+8%). Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовались около 5,489 млн пассажиров (+8%), на международных — более 203 тыс. (+53%).

Международный аэропорт "Краснодар" в 2017 г. обслужил 3,498 млн человек (на 17% больше, чем в прошлом году). Количество пассажиров на внутренних направлениях составило более 2,801 млн человек (+9%), на международных — более 697 тыс., +65%).

Международный аэропорт "Анапа" в прошлом году обслужил около 1,364 млн человек (-4%).