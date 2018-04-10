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«Нафтогаз» решил выбить долг из «Газпрома»
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«Нафтогаз» решил выбить долг из «Газпрома» 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Украинская компания «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания долга с российского «Газпрома». Соответствующее заявление размещено на сайте организации.
«"Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения (о выплате «Газпромом» украинской компании 2,56 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру») в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений [Стокгольмского] арбитража со стороны "Газпрома"», — говорится в сообщении компании.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору Москвы и Киева в отношении транзита газа. Суд обязал российскую компанию выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку объемов газа, однако с учетом решения арбитража, принятого в декабре 2017 года по контракту о поставках газа, сумма задолженности снизилась до 2,56 миллиарда. «Газпром» остался несогласен с решением суда и в марте объявил о разрыве контрактов с украинской стороной.
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