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Путин поддержал идею выделить дополнительно 30 млрд рублей на АПК
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Путин поддержал идею выделить дополнительно 30 млрд рублей на АПК 

Rambler News Service 1 час назад
Президент России Владимир Путин поддержал предложение выделить дополнительные 30 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса России, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе выступления на коллегии Минсельхоза.
«Вчера я обсудил текущую ситуацию в отрасли с президентом. Он разделяет позицию о том, что необходимо к текущему финансированию отрасли в размере 242 млрд рублей предусмотреть дополнительно еще 30 млрд рублей», — сказал Ткачев.
Он пояснил, что эти деньги должны пойти на развитие территорий, льготные кредиты и модернизацию оборудования
«Эти средства нужно направить на развитие сельских территорий, льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, модернизацию техники и оборудования», — сказал Ткачев.
Он также предложил пересмотреть распределение средств в пользу Сибири и Дальнего Востока.
«Кроме того, в последующие годы стоит пересмотреть подходы к распределению средств господдержки и большую часть направлять в регионы Сибири и Дальнего Востока, потому что в этих территориях с учетом более сурового климата всегда будут выше издержки и затраты на развитие отрасли. Это будет справедливо», — заключил министр.
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