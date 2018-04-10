Перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в попытке украсть нефть в Кинельском районе 

По версии правоохранителей, четыре человека 22 сентября 2016 г. пытались украсть с территории ЦПСН «Просвет» в Кинельском районе 82 тонн нефти, принадлежащей АО «Ритэк» АО «Лукойл», общей стоимостью 1,1 млн рублей.
Кроме того, одного из них обвиняют в хищении в 166 тонн нефти на 2,3 млн руб. в период с 16 по 20 сентября 2016 года. Эта нефть также принадлежала АО «Ритэк» АО «Лукойл».
Трое подсудимых занимали должности охранников ЧОП АОО «Луком-А-Нефтехим» АО «Лукойл», четвертый участник преступления работал оператором товарной ЦПСН «Просвет».
Уголовное дело теперь направлено для рассмотрения в Кинельский районный суд.