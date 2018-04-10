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НДФЛ начислят, даже если доход был передан другому лицу
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НДФЛ начислят, даже если доход был передан другому лицу 

Время бухгалтера 1 час назад
ИП получила на свои расчетные счета крупную сумму денег от нескольких компаний, но их не использовала, а все снятые со счетов средства отдавала своему гражданскому мужу, а тот ввел ее в заблуждение и обманул, используя женщину в своих целях. Предпринимательница заявляет, что эти деньги нельзя признать доходом, поскольку их перечислили ей только для обналичивания.
Региональная ИФНС, в свою очередь, приводит свое видение ситуации. По материалам выездной проверки следует, что ИП получила за секретарские и редакторские услуги крупную сумму денег от нескольких компаний, после чего сняла эти деньги со счетов, указав основанием списание.
Инспекция проверила и компании, заплатившие ИП, и нашла у них признаки, характерные для проблемных налогоплательщиков, а также признаки взаимозависимых организаций: компании не находились по юрадресам, использовались только для совершения сделки и ликвидировались после ее завершения, а руководителями и учредителями этих компаний и вовсе были родственники.
Женщина на допросах заявила, что деньги, поступившие на счета, к ее деятельности отношения не имеют, и, несмотря на заключенные договора, услуг она не оказывала. Все деньги и банковские карты она передала гражданскому мужу.
Инспекция пришла к выводу, что поступившие на счета ИП деньги являются доходом, а так как женщина не уплатила НДФЛ, то налоговая доначислила налог, пени и штрафы.
ИП обратилась в суд, заявляя, что решение налоговой неправомерно. Суды двух инстанций неправомерности в решении ИФНС не нашли, и женщина подала кассационную жалобу в окружной арбитраж.
Третья инстанция, рассмотрев дело, признала выводы ИФНС обоснованными, а решения предыдущих судов — законными. Если гражданин снял деньги со счета и передал их кому-то еще, то это является его волеизъявлением и не опровергает получение налогооблагаемого дохода.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.01.2018 по делу № А33-24998/2016
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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