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Добыча газа «Новатэка» в I квартале выросла на 2,2%
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Добыча газа «Новатэка» в I квартале выросла на 2,2% 

Прайм 51 минуту назад
Добыча газа "Новатэка" в первом квартале, по предварительным данным, выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,51 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
Всего добыча углеводородов компании в отчетном периоде выросла на 1,5%, составив 132,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, также говорится в сообщении. Добыча жидких углеводородов снизилась на 1%, до 2,936 миллиона тонн.
"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции «Новатэка» котируются в России на Московской бирже, ГДР — на Лондонской фондовой бирже.
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