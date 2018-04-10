Добыча газа «Новатэка» в I квартале выросла на 2,2%

Добыча газа "Новатэка" в первом квартале, по предварительным данным, выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,51 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

Всего добыча углеводородов компании в отчетном периоде выросла на 1,5%, составив 132,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, также говорится в сообщении. Добыча жидких углеводородов снизилась на 1%, до 2,936 миллиона тонн.