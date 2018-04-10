Кредиты ББР Банка стали дешевле

ББР Банк снизил ставки по программам нецелевого потребительского кредитования. По необеспеченному кредиту снижение составило 2 процентных пункта, а по залоговым займам — 0,5 п. п.

Теперь кредит «Без обеспечения» выдается под 19% годовых. Размер финансирования ограничен 100 тыс. рублей, а срок — двумя годами. Личное страхование не требуется.

Продуктовый виджет

Под залог движимого имущества банк готов предоставить от 150 тыс. до 6 млн рублей под 16% годовых. При залоге спецтехники ставка будет выше на 0,5 п. п. При отказе клиента от личного страхования, ставка увеличивается на 0,4 п. п. Страхование каско является обязательным.

Минимальный срок кредита составляет два года, максимальный — зависит от категории транспортного средства, передаваемого в залог: для автомобилей — до пяти лет, для мототранспорта — до трех лет.

При залоге недвижимости процентная ставка составит 15% годовых. Сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 15 млн рублей, а срок — от трех до десяти лет в зависимости от типа закладываемой недвижимости. Имущественное страхование является обязательным, личное и титульное — оформляются по желанию заемщика, но при отказе от страховки применяется надбавка в размере 0,4 и 0,3 п. п. соответственно.

При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 2 п. п. по необеспеченному кредиту и на 0,5 п. п. — по залоговым программам. Погашение кредита осуществляется аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика, последний способ позволяет снизить размер итоговой переплаты.

«Для клиентов более интересными будут залоговые кредиты, чем необеспеченные, так как по ним банк предлагает значительно большие сумму и срок заимствования. Также по таким программам заемщики имеют возможность дополнительно снизить ставку на 1 — 2 процентного пункта при уплате комиссии в размере 1,5—2,5% от суммы кредита», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, выдачу или обслуживание кредита не взимаются.