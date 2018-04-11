Вернулся к росту. НОВАТЭК увеличил добычу газа

ПАО «НОВАТЭК» представило предварительные производственные показатели за первый квартал текущего года.

Так, добыча углеводородов составила 132,5 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 16,51 млрд кубометров природного газа и 2936 тыс. тонн жидких углеводородов — газового конденсата и нефти. По сравнению с первым кварталом 2017 года добыча углеводородов выросла на 2 млн баррелей нефтяного эквивалента или на 1,5 процента. В том числе природного газа добыли больше на 2,2 процента.

Объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 20,26 млрд кубометров. Это на 8 процентов выше показателя за первый квартал 2017 года, — сообщает пресс-центр НОВАТЭКа. Объем реализации сжиженного природного газа на международных рынках составил 0,96 млрд кубометров.

На Пуровском заводе объем переработки деэтанизированного газового конденсата снизился на 5,1 процента по сравнению с первым кварталом 2017 года и составил 2762 тыс. тонн.