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СМИ: Катар может инвестировать в газовые месторождения Exxon в США
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СМИ: Катар может инвестировать в газовые месторождения Exxon в США 

Прайм 1 час назад
Exxon Mobil Corp. ведет переговоры с катарской государственной нефтегазовой Qatar Petroleum о создании совместного предприятия по добыче газа в США, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Сотрудничество может предполагать создание совместного предприятия, в котором Катар выступит партнером или инвестирует в будущие скважины, совместно с дочерней компанией Exxon XTO Energy", — сообщили источники газете.
Катар хочет расширить свои инвестиции за пределами Ближнего Востока в условиях экономической блокады со стороны Саудовской Аравии и ее союзников в Персидском заливе, отмечает издание.
В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение.
ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте «Сахалин-1» (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.
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