СМИ: Катар может инвестировать в газовые месторождения Exxon в США

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"Новатэк" в "черный понедельник" выкупил 113 тыс своих акций в рамках buy back

Российские миллиардеры за день потеряли более $15 млрд после введения санкций США - BBI

Риск Сбербанка в отношении компаний из списка санкций США составляет менее 2,5% активов