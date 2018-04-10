Госдума приняла во втором чтении законопроект о санации страховых компаний

Депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий осуществление мер по предупреждению банкротства страховой организации с участием Банка России по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных организаций.

Как в ходе обсуждения документа отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , ко второму чтению законопроекта поступило девять поправок, все они рекомендуются к принятию.

«По предложению администрации президента включили предложение, касающееся того, что если ЦБ РФ имеет претензии к страховой организации, выписывает предписание, требуя исправить те нарушения, которые Центробанк обнаружил, то страховая организация в течение месяца может ответить, что она исправила все замечания Центрального банка, и ЦБ может принять это к сведению, и это не предписание», — подчеркнул А. Аксаков.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает создание Фонда консолидации страхового сектора, сформированного из денежных средств Банка России, обособленных от остального имущества Банка России. Управляющая компания Фонда консолидации финансового сектора участвует в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховых организаций с использованием денежных средств фонда.

Законопроект также предусматривает полномочия Центробанка РФ по проведению оценки активов и пассивов страховой организации. Основанием для рассмотрения Банком России вопроса о санации страховой организации предлагается считать наличие признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающих угрозу интересам ее страхователей, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц и (или) государства, а также угрозу стабильности на финансовом (страховом) рынке.

Документ подразумевает, что при наличии признаков неустойчивого финансового положения страховой организации Центробанк РФ может принять решение либо о приостановлении лицензии страховой организации с назначением временной администрации страховой организации, либо об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также вправе применять к страховой организации меры, направленные на ограничение осуществления сделок, связанных с отчуждением имущества страховой организации и иных поименованных в законопроекте сделок.

Согласно законодательной инициативе Банк России вправе направить своих представителей и представителей управляющей компании в целях проведения анализа финансового положения страховой организации, по результатам которого составляется отчет.

В случае принятия решения предлагается утверждать план участия Центробанка РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации. В случае назначения временной администрации страховой организации законопроект предусматривает право Банка России вводить мораторий на срок не более трех месяцев с момента утверждения плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации.

Оказание Банком России финансовой помощи страховой организации предполагается проводить путем восстановления ее капитала до соблюдения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации. Заключительным этапом процедуры санации страховой организации после ее докапитализации предлагается считать продажу новому владельцу.

Банк России, согласно законопроекту, наделяется правом осуществлять продажу акций (долей в уставном капитале) страховых организаций, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком России, аналогичная процедура по продаже акций (долей в уставном капитале) предусмотрена для кредитных организаций.