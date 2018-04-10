Вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» получили выплаты от Республиканского фонда поддержки 

Республиканский фонд поддержки (РФП) выплатил вкладчикам «Татфондбанка» и «Интехбанка» более 114 млн рублей. Об этом пишет Inkazan со ссылкой на пресс-службу организации.
Всего на данный момент финансовую поддержку получили 746 организаций. В РФП поступило 3,6 тысяч заявлений, 2,4 тысяч из которых от юридических лиц, остальные — от физических лиц. Под действующие этапы поддержки попадает около 1,5 тысяч заявлений на общую сумму в 300 миллионов рублей.
Ранее глава Союза вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» Александра Юманова подписала документ об уступке требования с Республиканским фондом поддержки. Отмечается, что у Юмановой в «Татфондбанке» осталось более 330 тысяч рублей.
РФП была создан в мае 2017 года после краха ряда татарстанских банков по распоряжению главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Председателем совета фонда стал помощник главы республики Айрат Нурутдинов.