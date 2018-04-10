Госдолг регионов СКФО снизился на 4,6 млрд рублей в 2017 году

КИСЛОВОДСК , 10 апреля. / ТАСС /. Госдолг субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) постепенно снижается, в частности, за 2017 год совокупный долг регионов округа уменьшился на 4,6 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник директор департамента по экспертно— аналитической и контрольной деятельности в области госдолга Счетной палаты РФ Сергей Кудрявцев.

"Государственный долг субъектов СКФО снизился с 87,8 млрд рублей на 1 января 2017 года до 83,2 млрд рублей на январь 2018 года. А доля «дорогих» займов у кредитных организаций уменьшилась с 32,1% в 2014 году до нынешних 24,6% и составляет 20,4 млрд рублей", — сказал он на VII заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в СКФО в Кисловодске.

Госдолг меняет структуру

Кудрявцев отметил, что госдолг российских регионов преодолел тенденцию роста и поменял свою структуру. «Рост приостановился, также наглядно изменилась структура госдолга», — рассказал он.

На 1 января 2018 года госдолг регионов РФ составил более 2,3 трлн рублей. Еще в 2014 году большая часть — свыше 65%, приходилось на «дорогие» в обслуживании займы у кредитных организаций и обслуживание государственных ценных бумаг. Но на 1 января 2018 года наблюдается иная картина — бюджетные кредиты выросли почти вдвое, а рыночные заимствования существенно снизились. Более 85% долговых обязательств относятся к среднесрочным, с исполнением до пяти лет.

При этом, по словам Кудрявцева, «СКФО присущи все закономерности, свойственные субъектам РФ». «Займы в коммерческих банках снизились с 32,1% в 2014 году до 24,6% на 1 января 2018 года», — сказал Кудрявцев.

Дефицит и нагрузка бюджета

По мнению Кудрявцева, суммарный дефицит бюджетов субъектов СКФО существенным образом снизился за относительно небольшой промежуток времени. «Это положительная тенденция. Если в 2014 году дефицит составлял 12,7 млрд рублей, то в 2017 году здесь уже есть профицит в 3,4 млрд рублей», — рассказал он.

Также Кудрявцев отметил, что уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов Северного Кавказа в целом «подтверждает позитивную динамику», но есть и «тревожные звоночки» — подход к пороговому значению в 100% (к собственным доходам — прим. ТАСС). Например, в Кабардино-Балкарии по итогам 2017 года долг превысил этот показатель на 24%. «Наименьшие показатели в Чеченской республике — 43,9%, в Дагестане — 50,6% и в Ставропольском крае — 61%», — рассказал он.

О заседании

В работе VII заседания Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в СКФО в Кисловодске участвуют представители всех федеральных округов. Основным вопросом стал государственный и муниципальный финансовый контроль в долговой политике, проводимый субъектами РФ и муниципальными образованиями.