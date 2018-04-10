В ОЭЗ «Санкт-Петербург» откроют семь новых производств в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 апреля. / ТАСС /. Власти Петербурга анонсировали открытие семи новых производств на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации во вторник по итогам совещания в ОЭЗ под руководством губернатора города Георгия Полтавченко, где обсуждали вопросы инженерного обеспечения и повышения транспортной доступности территорий.

"Сейчас на двух площадках зоны «Новоорловская» и «Нойдорф» представлено 46 компаний, в 2018 году откроются семь новых производств", — говорится в сообщении. По итогам 2017 года общий объем инвестиций на территории ОЭЗ составил 6,7 млрд рублей, а размер уплаченных налогов — 2,6 млрд руб. В прошлом году создали 451 новое рабочее место.

"Особая экономическая зона сегодня работает достаточно продуктивно и входит в число самых эффективных ОЭЗ России . Важно, что наша зона полностью соответствует профилю Санкт-Петербурга — здесь сосредоточены наука, инновации и производства. Есть большой интерес со стороны инвесторов к развитию здесь своих предприятий", — цитирует пресс-служба губернатора Полтавченко.

В декабре прошлого года экспертный совет экономической зоны одобрил проекты с общим объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей. По данным комитета по промышленной политике и инновациям, на рассмотрении находились около десяти заявок на размещение производств на территории ОЭЗ.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» технико-внедренческого типа работает с 2006 года и размещается на двух площадках — «Нойдорф» (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район). В 2016 году состоялась передача полномочий по управлению ОЭЗ с федерального на региональный уровень.

По прогнозу развития экономической зоны до 2025 года, озвученному ранее на встрече с депутатами генеральным директором ОЭЗ Тамарой Рондалевой, здесь планируется разместить 69 компаний-резидентов, создать более 7 тыс. рабочих мест, а общий объем вложенных инвестиций должен составить 51,6 млрд руб., выручка — 688 млрд руб. и уплаченные налоги — 44 млрд рублей.