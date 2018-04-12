Назван новый глава Volkswagen

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Херберт Дис станет новым главой концерна Volkswagen 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Reuters
Херберт Дис станет новым председателем правления германского автогиганта Volkswagen и сменит на данном посту Маттиаса Мюллера. Об этом сообщила в четверг компания после заседания наблюдательного совета в Вольфсбурге.
59-летний Дис пришел в концерн летом 2015 года и возглавил марку Volkswagen, занимающуюся выпуском соответствующих автомобилей. Он давно считался "кронпринцем" Мюллера и, по мнению экспертов, значительно повысил эффективность своего подразделения.
По данным газеты Handelsblatt, 64-летний Мюллер добровольно решил уйти с поста, несмотря на то, что его договор истекает только в конце февраля 2020 года. В то же время, по данным агентства dpa, в наблюдательном совете его критиковали за слабохарактерность при принятии ключевых решений и посчитали, что перестроение работы концерна, которое необходимо, в том числе в свете развития электромобилестроения, при нем невозможно.
Volkswagen, как и вся автомобильная промышленность, стоит перед серьезными вызовами и структурными изменениями, связанными с будущим альтернативных двигателей и автономного транспорта. Члены наблюдательного совета приняли решение о реорганизации компании, которая будет не настолько централизованной, как сейчас. Будут созданы новые подразделения — "Объем" (или "Массовое производство"), "Премиум" и "Суперпремиум". Как ожидается, для подразделения по производству грузовиков (Truck & Bus) будут созданы условия для его выхода на биржу.
Руководители концерна возьмут на себя дополнительные обязанности. Например, Дис будет отвечать за развитие компании и исследования, глава Audi Руперт Штадлер — за сбыт продукции, руководитель Porsche Оливер Блуме — за процесс производства.
Изменения в Volkswagen происходят на фоне так называемого дизельного скандала, который уже обошелся компании примерно в €25 млрд Почти три года назад выяснилось, что ее автомобили были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.
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