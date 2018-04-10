Вкладчикам АктивКапитал банка должны выплатить 22,9 млрд рублей

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), за выплатами в общей сложности на сумму около 22,9 млрд руб. могут обратиться 30,7 тыс. вкладчиков.

Напомним, 29 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского " АктивКапитал Банка ". В сообщении Центробанка пояснялось, что «в марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами».

Информацию об этих фактах Банк России направил в правоохранительные органы . В настоящее время в «АктивКапитал Банке» назначена временная администрация.

Поскольку АК Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения.

Сумма страхового возмещения выплачивается по вкладам в размере 100% суммы всех счетов вкладчика в банке, но не может превышать 1,4 млн руб. в совокупности.