Расчеты с вкладчиками Конфидэнс Банка начнутся не позднее 27 апреля

Выплата страхового возмещения вкладчикам Конфидэнс Банка начнется не позднее 27 апреля 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Банки-агенты для расчетов с вкладчиками банка будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 апреля, уточняют в АСВ.

Страховой случай в отношении зарегистрированного в Костроме Конфидэнс Банка наступил в пятницу, 13 апреля, в связи с отзывом его лицензии.

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Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.