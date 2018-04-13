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Расчеты с вкладчиками Конфидэнс Банка начнутся не позднее 27 апреля
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Расчеты с вкладчиками Конфидэнс Банка начнутся не позднее 27 апреля 

Банки.ру 48 минут назад
Фото: РИАМО
Выплата страхового возмещения вкладчикам Конфидэнс Банка начнется не позднее 27 апреля 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Банки-агенты для расчетов с вкладчиками банка будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 апреля, уточняют в АСВ.
Страховой случай в отношении зарегистрированного в Костроме Конфидэнс Банка наступил в пятницу, 13 апреля, в связи с отзывом его лицензии.
Новость
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 апреля 2018 года.
Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.
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