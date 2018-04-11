Министерство промышленности Омской области выплатит ВЭБу 66,4 млн рублей по решению суда 

9 Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы по иску Внешэкономбанка к министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, сообщает ИА «Город55». Согласно решению суда, региональное министерство должно будет выплатить ВЭБу 66,4 млн рублей.
В мае 2013 года министерство и ВЭБ заключили контракт на оказание услуг по формированию инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта Омск-Федоровка» на общую сумму 68,7 млн рублей. ВЭБ выполнил часть работы, но деньги в размере 64,21 млн рублей не получил и на этом основании подал иск в Арбитражный суд Москвы. Ответчик подал встречный иск, требуя признать сделку ничтожной, но суд удовлетворил требования ВЭБа.