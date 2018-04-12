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Около двух тысяч домов отремонтируют в Петербурге в 2018 году
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Около двух тысяч домов отремонтируют в Петербурге в 2018 году 

Федеральное агентство новостей 18 минут назад
Санкт-Петербург, 12 апреля. Более миллиарда рублей на капитальный ремонт жилья поступило в бюджет Санкт-Петербурга за первый квартал 2018 года.
Как передают «Невские Новости», свыше миллиарда рублей составил общий взнос на капитальный ремонт за январь-март текущего года. В свою очередь, сумма запланированных работ по капремонту домов составляет 8,7 миллиардов рублей.
Планируется, что в текущем году отремонтируют 501 крышу, 267 фасадов зданий, в 162 домах поменяют лифты, а в 56 домах — сети газоснабжения, в 650 домах заменят инженерные сети.
Как отмечают в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга, 92,6% жителей города выплачивают взнос на капремонт.
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