Около двух тысяч домов отремонтируют в Петербурге в 2018 году

Санкт-Петербург , 12 апреля. Более миллиарда рублей на капитальный ремонт жилья поступило в бюджет Санкт-Петербурга за первый квартал 2018 года.

Как передают «Невские Новости», свыше миллиарда рублей составил общий взнос на капитальный ремонт за январь-март текущего года. В свою очередь, сумма запланированных работ по капремонту домов составляет 8,7 миллиардов рублей.

Планируется, что в текущем году отремонтируют 501 крышу, 267 фасадов зданий, в 162 домах поменяют лифты, а в 56 домах — сети газоснабжения, в 650 домах заменят инженерные сети.

Как отмечают в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга, 92,6% жителей города выплачивают взнос на капремонт.

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