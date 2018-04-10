Курсы доллара и евро впервые подскочили до показателей 2016 года

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Курс доллара превысил 62 рубля, евро — 78 рублей. Российская валюта второй день продолжает ощутимо падать на фоне бегства инвесторов из рублевых активов из-за обострения геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Утром 10 апреля европейская и американская валюты подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля. Однако позже рубль отыграл часть потерь. К 11:55 курс доллара расчетами «завтра» опустился до 62,2 рубля, курс евро — до 76,61 рубля.

По мнению аналитиков, атаки рублевых «медведей» могут быть связаны с отложенными заказами на покупку валюты после вчерашнего обвала фондового рынка.

Доллар и евро торгуются в широких диапазонах. «Валютные качели раскачались», — говорят эксперты. Так, разброс курса американской валюты составляет от 60,28 до 63,95 рубля, а евро — от 74,19 до 78,77 рубля.

"Рисков нет"

Резкий рост курса доллара и евро прокомментировал эксперт в области экономики Антон Шабанов . По его словам, из-за санкций, которые, прежде всего, отразились на "Русале" , иностранный рынок стал закрыт для многих компаний, большая часть долгов которых номинирована в иностранной валюте.

"Рубль будет сдавать свои позиции, но большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится", — считает Шабанов.

По мнению другого эксперта, Богдана Зварича из ИН «Фридом Финанс», после резкого роста доллара и евро не исключено их снижение.

Основным индикатором для рубля продолжат оставаться ситуация на рынке энергоносителей, где продолжает сохраняться стабильная обстановка, в результате чего нефть марки Brent торгуется выше 68 долларов, сказал он.

Центробанк также не видит повода для беспокойства. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рисков для финансовой стабильности нет.

"У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить", — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что в Кремле следят за экономической ситуацией.

Американские санкции

Резкое падение рубля по отношению к доллару и евро произошло на фоне новых ограничительных мер Соединенных Штатов против Москвы.

В минувшую пятницу Вашингтон ввел санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. Под ограничения попали семь российских предпринимателей и 12 подконтрольных им компаний.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти ограничения вопиющи с точки зрения законности и являются «попранием всего и вся». Он отметил, что в данной ситуации необходим тщательный анализ.