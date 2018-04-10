«Новатэк» в рамках buyback 9 апреля выкупил 113 тыс. акций на 80,4 млн рублей

«Новатэк» 9 апреля 2017 года выкупил 113,07 тыс. своих обыкновенных акций, следует из материалов компании.

Исходя из котировок на Московской бирже , рыночная стоимость пакета составляет 80,4 млн рублей.

В последний раз «Новатэк» приобретал собственные акции в период с 14 по 18 августа 2017 года. Тогда компания выкупилп 68,48 тыс. обыкновенных акций. Рыночная стоимость пакета составила 41,1 млн рублей.

Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе, совет директоров «Новатэка» одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), на общую сумму до $600 млн, со сроком действия один год. Позже срок действия программы был продлен.

10 мая 2017 года правление «Новатэка» продлило программу до 7 июня 2018 года. По состоянию на 10 мая 2017 года в рамках программы было выкуплено 19,55 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).