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«Новатэк» в рамках buyback 11 апреля выкупил 400 тыс. акций на 297,4 млн рублей
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«Новатэк» в рамках buyback 11 апреля выкупил 400 тыс. акций на 297,4 млн рублей 

Rambler News Service 48 минут назад
«Новатэк» выкупил 11 апреля 2018 года 400 тыс. своих обыкновенных акций, следует из материалов компании.
Исходя из котировок на Московской бирже, рыночная стоимость пакета составляет 297,4 млн рублей.
9 апреля «Новатэк» выкупил 113 тыс. акций компании на 80,4 млн рублей, 10 апреля компания приобрела ещё 482,8 тыс. акций на 360,9 млн рублей.
Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе, совет директоров «Новатэка» одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), на общую сумму до $600 млн, со сроком действия один год. Позже срок действия программы был продлен.
10 мая 2017 года правление «Новатэка» продлило программу до 7 июня 2018 года. По состоянию на 10 мая 2017 года в рамках программы было выкуплено 19,55 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).
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