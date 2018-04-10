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Рост инвестиций в основной капитал до 25% ВВП принесет дополнительно 5,5 трлн рублей
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Рост инвестиций в основной капитал до 25% ВВП принесет дополнительно 5,5 трлн рублей 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Увеличение инвестиций в основной капитал РФ до 25% ВВП к 2021 году означает 5,5 трлн рублей дополнительных инвестиций, говорится в докладе министра экономического развития РФ Максима Орешкина к Апрельской конференции в Высшей школе экономики.
По данным Росстата, доля инвестиций в основной капитал в РФ в 2017 году достигла примерно 17,34% ВВП.
"Достижение доли инвестиций в ВВП в 25% к 2021 году означает необходимость кардинального изменения соотношения приростов инвестиционных и текущих расходов относительно сложившихся в последние годы. При приросте накопления основного капитала в 5,5 трлн рублей за четыре года [в ценах 2017 года] прирост расходов на конечное потребление за тот же период должен составить 6,6 трлн рублей", — отмечается в докладе.
При этом требуемый рост инвестиционной активности невозможно обеспечить без серьезного роста нормы сбережения домашних хозяйств до 2,5-3% ВВП. «Это осуществимо только в условиях сдержанного роста потребительского кредитования [темпами, не превышающими номинальный рост заработной платы] и развития инструментов долгосрочных сбережений — причем не только на долговом, но и на рынке акционерного капитала», — поясняется в докладе.
Ранее в докладе Минэкономразвития говорилось, что с учетом демографической ситуации в России, когда сказываются последствия низкой рождаемости 1990-х годов, единственный способ выйти на целевые темпы экономического роста — это повышение доли инвестиций в ВВП до уровня в 25-27%.
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