Дом.РФ: Объем выдачи ипотеки в России вырос в I квартале 2018 г. на 85% — до 600 млрд руб.

«По предварительной оценке Дом. РФ и Frank RG, в марте рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тыс. кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% выше уровня марта 2017 г.). Всего в I квартале 2018 г. выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб. (на 85% больше уровня I квартала 2017 г.)», — приводятся в сообщении слова генерального директора Дом.РФ Александра Плутника.

Уточняется, что основным фактором роста стали рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.

А. Плутник отметил, что рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%. За вычетом рефинансирования в I квартале 2018 г. выдано «новой» ипотеки на сумму не менее 500 млрд руб. по сравнению с 321 млрд руб. на 1 апреля 2017 г. Доля кредитов, выданных на рефинансирование действующих кредитов, составляет 15-16%.

Решение Банка России о снижении ключевой ставки с 26 марта 2018 г. до уровня 7,25% будет способствовать дальнейшему снижению ставок. До 2,15% снизилась доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней. Это — минимум за последние три года. В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования «пузыря» на рынке ипотеки. Всего в 2018 г., по оценке Дом.РФ, будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.

Дом.РФ выступает агентом Российской Федерации и обладает всеми агентскими полномочиями в отношении значительного объема земельных участков и иных объектов недвижимого имущества. Агентство вовлекает в оборот неиспользуемые участки, находящиеся в федеральной собственности.