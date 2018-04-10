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НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков, кредитующих МСБ
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НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков, кредитующих МСБ 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков, кредитующих малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба банка.
Рэнкинг составлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) за 2017 год и основан на официальной статистике Банка России, результатах анкетирования банков, а также углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса. НБД-Банк занял 17 позицию в списке.
Согласно представленным данным, объем кредитов в России, выданных представителям малого и среднего бизнеса в 2017-м году, вырос на 15%. Кредитный портфель МСБ, без учета изменений реестра, показал прирост на 10%. Этот позитивный тренд обусловлен снижением процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса, а также действующими программами льготного кредитования для указанного сегмента.
Также рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг банков по объему кредитного портфеля для ИП. НБД-Банк занял 10-е место в 30-ке российских банков. По словам экспертов рейтингового агентства, динамика кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году будет определена дальнейшей господдержкой субъектов МСП, усилением конкуренции банков за качественного заемщика и ростом объема кредитного портфеля малого и среднего бизнеса.
«По моему мнению, высокая позиция НБД-Банка среди крупных российских финансовых организаций говорит о том, что мы выбрали верную стратегию развития и двигаемся в нужном направлении. Войти в число лучших и оказаться в одном ряду с федеральными банками ценно и значимо, особенно в условиях жесткой конкуренции», — отметил председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
Более подробную информацию о рейтингах, а также методике оценки можно узнать на сайте рейтингового агентства Эксперт РА.
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