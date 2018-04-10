НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков, кредитующих МСБ

НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков, кредитующих малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба банка.

Рэнкинг составлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) за 2017 год и основан на официальной статистике Банка России , результатах анкетирования банков, а также углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса. НБД-Банк занял 17 позицию в списке.

Согласно представленным данным, объем кредитов в России , выданных представителям малого и среднего бизнеса в 2017-м году, вырос на 15%. Кредитный портфель МСБ, без учета изменений реестра, показал прирост на 10%. Этот позитивный тренд обусловлен снижением процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса, а также действующими программами льготного кредитования для указанного сегмента.

Также рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг банков по объему кредитного портфеля для ИП. НБД-Банк занял 10-е место в 30-ке российских банков. По словам экспертов рейтингового агентства, динамика кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году будет определена дальнейшей господдержкой субъектов МСП, усилением конкуренции банков за качественного заемщика и ростом объема кредитного портфеля малого и среднего бизнеса.

«По моему мнению, высокая позиция НБД-Банка среди крупных российских финансовых организаций говорит о том, что мы выбрали верную стратегию развития и двигаемся в нужном направлении. Войти в число лучших и оказаться в одном ряду с федеральными банками ценно и значимо, особенно в условиях жесткой конкуренции», — отметил председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов

Более подробную информацию о рейтингах, а также методике оценки можно узнать на сайте рейтингового агентства Эксперт РА.